Рассказ про внутренюю политику индии

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Индия, на федеральном уровне, является страной с наибольшим количеством населения[116][117]. В течение большей части своей истории как суверенного демократического государства, федеральное правительство возглавлялось Индийским национальным конгрессом[59]. На уровне штатов преобладали различные национальные партии, такие как Индийский национальный конгресс, «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия, БДП), Коммунистическая партия Индии (марксистская), а также разные региональные партии. С 1950 по 1990 год, за исключением двух непродолжительных периодов, Индийский национальный конгресс обладал парламентским большинством. Индийский национальный конгресс не был у власти в период с 1977по 1980 год, когда партия «Джаната» победила на выборах по причине народного недовольства в связи с введением тогдашним премьер-министром Индирой Ганди чрезвычайного положения.