Рассказать про школу на казахском языке

Қазақ тiлi
Рассказать про школу на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бул менын мектебым.Ол оте адемы.Оны кун турган жактан караганда оданда кушты адемы болады.Быздын мектебымыздын балаларынын барлыгы былымды ары тартыпты.Мен оз мектебымды мактан тутамын!
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