Расскажи о значении водных богатств в жизни людей почему при купании нужно соблю??ать осторожность? помогите прошу!
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Расскажи о значении водных богатств в жизни людей почему при купании нужно соблю??ать осторожность? помогите прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водные богатства это и есть ресурсы. Без воды не было бы жизни на земле. Благодаря воде мы изобрели новые и инновационные технологии. При купании естественно нужно соблюдать осторожность, так как человек может утонуть или замерзнуть от холодной воды.
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