Расскажите мне пожалуйста текст прогулка за город

Литература
Расскажите мне пожалуйста текст прогулка за город
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В школе весело объявление с названием "Прогулка за город".Мне стало очень интересно,и я отпросился у мамы съездить на эту прогулку вместе с друзьями.Поездка была намечена на выходной день-воскресенье.Мы с друзьями собрались около моего подъезда и пошли к крыльцу школы,где нас ждал автобус.Мы пришли вовремя.В автобусе выбрали самые лучшие места и стали ждать отъезда.Когда мы выехали за город,начал говорить в микрофон экскурсавод.Он рассказывал о доспримичательностях природы и облатси нашего города.Почти вся дорога сопровождалась высокими деревьями.Поездка была очень весёлой и интересной.Когда мы снова подъехали к школе,все разошлись.
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