В чем состояли социальные реформы Хрущёва? Каковы их последствия?

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Тской истории. Время «оттепели», энергичного, но часто непродуманного реформаторства, сменилась временем «застоя», периодом, отмеченным печатью консерватизма. После отстранения Хрущева от власти полного возврата к сталинизму не произошло. Новое руководство страны во главе с Л. Брежневым выбрало курс дальнейшего умеренного постепенного совершенствования социализма. В условиях научно-технической и технологической революции в мире, замены экстенсивных методов интенсивными в СССР был взят курс на проведение социально-экономических реформ. В 1965 г. была проведена экономическая реформа, разработку и реализацию которой связывают с именем Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина. Суть реформы состояла в следующем: 1) обновить хозяйственный механизм страны; 2) расширить самостоятельность предприятий; 3) использовать в действии материальные стимулы; 4) дополнить административное регулирование экономическим. Реформа дала некоторые результаты: 1) было возведено 1900 промышленных предприятий; 2) создавались производственные объединения; 3) была закуплена дорогостоящая техника; 4) приостановлено снижение темпов роста экономики; 5) повысилась заработная плата рабочих и служащих. Наблюдалась необходимость реформирования агропромышленного сектора: в 60-е гг. оставались низкими темпы производства сельскохозяйственной продукции при неизменном росте спроса на нее. Реализация реформ в аграрной сфере и промышленности наиболее активно происходила в годы восьмой пятилетки (1965–1970 гг.). Суть реформы: 1) планировалось усилить материальную заинтересованность колхозников и работников совхозов; 2) произвести реорганизацию в области планирования, ценообразования, финансирования и кредитования сельскохозяйственного производства. Положительные результаты: 1) развернулись программы химизации и мелиорации земель; 2) началось строительство крупных животноводческих и перерабатывающих комплексов. Осуществление реформ натолкнулось на противоречие ее замысла с командно-административными методами управления: 1) согласно реформе в промышленности предлагалось опереться на товарно-денежные отношения и экономические методы управления. Предприятия должны были самостоятельно планировать темпы роста производительности труда, снижение себестоимости, среднюю заработную плату. В их распоряжении должна была оставаться большая доля прибыли, которую можно было направлять на повышение зарплаты; 2) но основы командной системы реформа не демонтировала. Был восстановлен отраслевой принцип управления экономикой через министерства. Оставалось в силе директивное планирование, работа предприятий оценивалась по показателям выполнения плановых заданий; 3) механизм ценообразования оставался прежним. Все цены устанавливались в административном порядке; 4) сохранилась старая система снабжения предприятий сырьем, машинами, оборудованием и пр. Уже к концу 60-х гг. реформирование промышленности практически остановилось. На грандиозные программы необходимо было выделять колоссальные средства, которых не хватало. В результате реформы пошли на убыль. Не смогли спасти положение даже большие валютные поступления 1970-х гг. (продажа нефти и газа).