В треугольнике АВС уголА=а угол С=в высота ВН =4 см найдите ас

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Высота BH делит треугольник на 2 прям. тр-ка АНВ и BHC. Рассм тр-к AHB:tg α=ВН/АН, отсюда АН= ВН/tg α Рассм тр-к BHC:tg β=BH/CH, отсюда CH=BH/tg β AC=AH+HCAC= ВН/tg α+ BH/tg β = BH(1/ tg α+1/ tg β), Подставляем значение BH=4смAC=4(1/ tg α+1/ tg β)см