В треугольнике АВС уголА=а угол С=в высота ВН =4 см найдите ас
Геометрия
В треугольнике АВС уголА=а угол С=в высота ВН =4 см найдите ас
Ответ(ы):
Гость:
Высота BH делит треугольник на 2 прям. тр-ка АНВ и BHC. Рассм тр-к AHB:tg α=ВН/АН, отсюда АН= ВН/tg α Рассм тр-к BHC:tg β=BH/CH, отсюда CH=BH/tg β AC=AH+HCAC= ВН/tg α+ BH/tg β = BH(1/ tg α+1/ tg β), Подставляем значение BH=4смAC=4(1/ tg α+1/ tg β)см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Математика
Длина реки волги 3690 км. туристы прошли на лодках третью часть её длины. сколько дней они плыли, если двигались со скоростью 6 км/ч и жедевно нахо...