Помогите пожалусто!!! Среднее арифметическое трех чисел равно 34,3 .Первое из них в два раза меньше второго и в два раза больше третьего .Найдите числа.

Математика

Помогите пожалусто!!! Среднее арифметическое трех чисел равно 34,3 .Первое из них в два раза меньше второго и в два раза больше третьего .Найдите числа.

Автор: Гость