Помогите пожалусто!!! Среднее арифметическое трех чисел равно 34,3 .Первое из них в два раза меньше второго и в два раза больше третьего .Найдите числа.

Математика
Помогите пожалусто!!! Среднее арифметическое трех чисел равно 34,3 .Первое из них в два раза меньше второго и в два раза больше третьего .Найдите числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(x+y+z)/3=34,3 тогда x+y+z=102,9 1число x второе число y=2x треть число z=1/2*x получаем уравнение x+2x+0,5x=102,9 3,5x=102,9 x=29,4 1 число  29,4 второе число 58,8 третье число 14,7
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