Расскажите о борьбе за избирательную реформу и свободу торговли Великобритании
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Расскажите о борьбе за избирательную реформу и свободу торговли Великобритании
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ДатаОсновное содержание реформыРезультаты реформы для развития страны и населения1832Избирательная реформа:— снижение имущественного ценза— уничтожение «гнилых местечек»— число избирателей увеличилось почти вдвое— местности с большим количеством избирателей получили большее количество мест в парламенте 1846Отмена хлебных законов:— введение свободы торговли с другими странами— снижение цен на продукты питания улучшило положение рабочих и горожан, было выгодно для фермеров
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