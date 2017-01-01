Расскажите о борьбе за избирательную реформу и свободу торговли Великобритании

Гость: Гость:

ДатаОсновное содержание реформыРезультаты реформы для развития страны и населения1832Избирательная реформа:— снижение имущественного ценза— уничтожение «гнилых местечек»— число избирателей увеличилось почти вдвое— местности с большим количеством избирателей получили большее количество мест в парламенте 1846Отмена хлебных законов:— введение свободы торговли с другими странами— снижение цен на продукты питания улучшило положение рабочих и горожан, было выгодно для фермеров