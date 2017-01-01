С одного участка собрали 124кг помидор,а с о второго в 2раза больше.четвертую часть ??асолили.сколько кг помидор засолили?
Математика
С одного участка собрали 124кг помидор,а с о второго в 2раза больше.четвертую часть ??асолили.сколько кг помидор засолили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)124•2=248(п.)-собрали со второй грядки 2)248:4=62(п.) Ответ:62 помидоров засолили.
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