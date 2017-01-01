С одного участка собрали 124кг помидор,а с о второго в 2раза больше.четвертую часть ??асолили.сколько кг помидор засолили?

Математика

С одного участка собрали 124кг помидор,а с о второго в 2раза больше.четвертую часть ??асолили.сколько кг помидор засолили?

Автор: Гость