Расскажите о природных уникумах Урала. Какие меры принимаются для их охраны?

География
Расскажите о природных уникумах Урала. Какие меры принимаются для их охраны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные уникумы Урала: 1)      Ильменский хребет, высотой 748 метров, знаменит уникальным богатствам своих недр. Это более 200 различных минералов, среди которых есть редкие, редчайшие, которых нет больше нигде в мире. 2)      Район севернее города Асбеста – край самоцветов. Здесь огромное в мире скопление драгоценных и поделочных камней. 3)      Кунгурская ледяная пещера – одна из самых больших и красивейших пещер нашей страны, имеет 4 яруса, 58 гротов. Уникальна по своей красоте, замечательное творение природы.   Для охраны Ильменского хребта был создан охраняемый государством минералогический заповедник, а затем Ильменский заповедник стал комплексным, т.е. в нем охраняется вся природа.  Пещера охраняется государством как национальное богатство. А край самоцветов, полагаю, разбит на рудники и промысловые секции, которые тоже теперь являются собственностью государства.

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