Расскажите в письме своему товарищу о чём-нибудь интересном событии книги поездк?? покупки и так далее
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Расскажите в письме своему товарищу о чём-нибудь интересном событии книги поездк?? покупки и так далее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, ... ! Недавно я купила и прочла книгу "..." . Это была одна из самых ... книг в моей жизни! Главного героя звали ... и он .....! Его приключения и меня вдохновляют на подвиги!Как бы хотелось отправится на кругосветное путешествие!А ты что думаешь об этом? Кстати, эту книгу написал замечательный автор ...!У него много других произведений, так что ты можешь узнать о нём побольше. Спасибо, что прочитал мое письмо.Желаю тебе ..., пиши мне еще. Твой друг ...!
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