Рассмотри рисунки. Придумай и запиши историю, используя один из рисунков.

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Сегодня Катя отмечает свой день рождения. У неё отличное настроение. В этот день девочку пришли поздравить её хорошие друзья. А чтобы праздник был не забываемым подарки и поздравления вручал Кате робот. Он преподнёс девочке книги перевязанные красивой лентой и прекрасный букет цветов. После поздравления все пели, играли и танцевали. Всем было весело и радостно. Праздник надолго остался в памяти у ребят.