Расставьте коэффициенты в следующих реакциях и определите тип реакции: K+O2=K20; P+H2=PH3; H2CO3=CO2+H2O; Al+HCl=AlCl3+H2; Ag2O=Ag+O2; Mg+CuCl2=MgCl2+Cu.
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Расставьте коэффициенты в следующих реакциях и определите тип реакции: K+O2=K20; P+H2=PH3; H2CO3=CO2+H2O; Al+HCl=AlCl3+H2; Ag2O=Ag+O2; Mg+CuCl2=MgCl2+Cu.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4К+О2=2К2О 2) 2P+3H2=2PH3 3)не нужно 4)2AL+6HCl=2AlCl3+3H2 5)2Ag2O=4Ag+O2 6) не нужно
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