В каком веке основалась Корея? (или 2333 год до нашей эры это какой век)?

История
В каком веке основалась Корея? (или 2333 год до нашей эры это какой век)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Республика Корея была основана  15 августа 1948 года. Республика Корея заявляет о преемственности с  Временным правительством, созданным 13 апреля 1919 года. Данная преемственность основана на факте победы одного из основателей  Временного правительства —  Ли Сын Мана на всеобщих президентских выборах, прошедших под эгидой ООН с участием международных наблюдателей, и во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН февраля 1948 года. Первым президентом стал  Ли Сын Ман; а  9 сентября 1948 года образовалась  Корейская Народно-Демократическая Республика во главе с  Ким Ир Сеном. В том же году была принята первая конституция Южной Кореи.
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