На каких свойствах сложения основано сложение смешанных чисел?
Математика
На каких свойствах сложения основано сложение смешанных чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При вычитании смешанных чисел используют свойства вычитания суммы из числа и вычитания числа из суммы. Переместительное и сочетательное свойство сложения позволяют свести сложение смешанных чисел к сложению их целых частей и к сложению их дробных частей. Сначала приводим дробные части чисел к наименьшему общему знаменателю, затем представим смешанные числа в виде суммы их целой и дробной части.
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