Решить неравенство СРОЧНО 4х+6lt;0 2х+9≥0 И еще 3-4хlt;19 6х≤12
Алгебра
Решить неравенство СРОЧНО 4х+6lt;0 2х+9≥0 И еще 3-4хlt;19 6х≤12
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 4х<6 х<1,5 2) 2х>=9 х>=4,5 3) -4х<16 х>-4 4) 6х<=12 х<=2
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