Алау деген сөзге сөйлем курау керек еди
Қазақ тiлi
Алау деген сөзге сөйлем курау керек еди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 панфиловта мангилик алау жанып тур
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