Синтаксический разбор предложения директор даже написал куда-то чтобы его перенесли в другое место
Русский язык
Синтаксический разбор предложения директор даже написал куда-то чтобы его перенесли в другое место
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Директор-одной чертой.Даже написал-2 чертами,чтобы-это в овал,потому что это предлог(помоему:),его-это дополнение,перенесли-сказуемое,в другое место-обстоятельство
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