Выполните деление над двоичными числами 1) 10010/11 2)1010100/1100
Информатика
Выполните деление над двоичными числами 1) 10010/11 2)1010100/1100
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1)9010 2)918,27 помоему
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