Опиши ситуацию на математическом языке: двузначное число N содержит x десятков и y единиц N=...умножить...+...
Математика
Опиши ситуацию на математическом языке: двузначное число N содержит x десятков и y единиц N=...умножить...+...
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20*3+4 есть много способов
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