Найдите такое целое число x, которое удовлетворяет одновременно двум условиям. а)1666lt;xlt;1777 б) делиться без остатка на все числа 4,6 и7, но не делиться на 5
Математика
Найдите такое целое число x, которое удовлетворяет одновременно двум условиям. а)1666lt;xlt;1777 б) делиться без остатка на все числа 4,6 и7, но не делиться на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=1764 1666<1764<1777 1764:4=441 1764:6=294 1764:7=252
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Опиши ситуацию на математическом языке: двузначное число N содержит x десятков и y единиц N=...умножить...+...
Русский язык