Найдите такое целое число x, которое удовлетворяет одновременно двум условиям. а)1666lt;xlt;1777 б) делиться без остатка на все числа 4,6 и7, но не делиться на 5

Математика
Найдите такое целое число x, которое удовлетворяет одновременно двум условиям. а)1666lt;xlt;1777 б) делиться без остатка на все числа 4,6 и7, но не делиться на 5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=1764 1666<1764<1777 1764:4=441 1764:6=294 1764:7=252
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