Найдите такое целое число x, которое удовлетворяет одновременно двум условиям. а)1666lt;xlt;1777 б) делиться без остатка на все числа 4,6 и7, но не делиться на 5

Математика

Найдите такое целое число x, которое удовлетворяет одновременно двум условиям. а)1666lt;xlt;1777 б) делиться без остатка на все числа 4,6 и7, но не делиться на 5

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