Решите неравенство x-5/2+3x gt;0
Алгебра
Решите неравенство x-5/2+3x gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фигурная скобка: х-5>0 2+3x>0 => фигурная скобка: x>5 x>-2/3 Ответ: x принадлежит (-беск.;-2/3) и (5;+беск.)
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