Автобус трогаясь с места движется с постоянным ускорением модуль которого равен 3 м/c^2. найти модуль скорости автобуса которую он приобретает за 10 сек. определите модуль перемещения автобуса за это время

Физика

Автобус трогаясь с места движется с постоянным ускорением модуль которого равен 3 м/c^2. найти модуль скорости автобуса которую он приобретает за 10 сек. определите модуль перемещения автобуса за это время

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