Я делюсь с братом комнату мебели каричнего цвета обои жёлтого цвета с блёстками и узором каричнего цвета кавёр красного цвета каричнего и жёлтым узором у нас кровати стоят около окна люстр золотого цвета и у нас есть копьютерны...
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Я делюсь с братом комнату мебели каричнего цвета обои жёлтого цвета с блёстками и узором каричнего цвета кавёр красного цвета каричнего и жёлтым узором у нас кровати стоят около окна люстр золотого цвета и у нас есть копьютерный стол в нашем комнате и я там делаю уроки усправти ошибки и поставти точку и запятую пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я делю с братом комнату,в которой мебель коричневого цвета,желтые обои с узором такого же цвета и блёстками,также там есть красный ковёр с коричнево-желтым узором. Наши кровати стоят около окна,под люстрой золотого цвета и рядом с компьютерным столом,за которым я делаю уроки.
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