Я делюсь с братом комнату мебели каричнего цвета обои жёлтого цвета с блёстками и узором каричнего цвета кавёр красного цвета каричнего и жёлтым узором у нас кровати стоят около окна люстр золотого цвета и у нас есть копьютерны...

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Я делюсь с братом комнату мебели каричнего цвета обои жёлтого цвета с блёстками и узором каричнего цвета кавёр красного цвета каричнего и жёлтым узором у нас кровати стоят около окна люстр золотого цвета и у нас есть копьютерный стол в нашем комнате и я там делаю уроки усправти ошибки и поставти точку и запятую пж

Автор: Гость