Расставьте коэффициенты!!!!!!

Химия
Расставьте коэффициенты!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ну как-то так. сори что размазанно)
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