Расставьте природные зоны африки:1)саваны, 2)пустыни 3)экваториальные леса

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Природные зоны Африки Линия экватора проходит через центр Африканского континента, и таким образом симметрично делит его на разные природные зоны. Зоны экваториальных лесов сменяются саваннами, саванны переходят в полупустыни, полупустыни - в пустыни. Огромное значение на формирование природных зон оказывает количество водоемов, уровень осадков, а также хозяйственная деятельность человека.Зона экваториальных лесов и саванныВечнозеленые лесные массивы занимают территорию от реки Конго до побережья Гвинейского залива. Климат в этом районе очень жаркий и влажный. В отличие от экваториальных лесов Южной Америки, в Африке растут деревья с менее толстой корой, редко среди них встречаются пальмы.В экваториальных лесах Африки растут уникальные виды деревьев, древесина которых считается самой дорогой в мире – черное и красное дерево. На восточном побережье Африки и на востоке острова Мадагаскар растут влажные тропические леса.Лесные массивы экваториальной Африки обрамляют саванны. Уровень растительности саванны напрямую зависит от уровня осадков, выпадающих в регионе.Так в дождливые периоды здесь встречаются злаковые растения, высота которых достигает 5 м. В периоды длительных засух территория саваны покрыта сухими растениями и кустарниками. Очень часто в саваннах встречаются баобабы, акации и молочаи.Пустыни и полупустыниВ северной части Африки пустыни занимают большую площадь территории. Именно здесь расположенная самая крупная пустыня в мире – Сахара. Растительность на территории Сахары развита плохо: здесь встречаются растения, имеющие хорошо развитую механическую ткань и обладающие высокой засухоустойчивостью.В Южной Сахаре встречаются злаковые растения, на севере пустыни распространены кустарники. В оазисах пустыни Сахары растут финиковые и кокосовые пальмы. На территории Южной Африки расположены две пустыни: Кару и Намиб.Здесь распространены суккулентные растения, преимущественно алоэ и молочаи, а также кустарники акаций. На окраинах африканских пустынь расположены полупустыни, которые образовались в результате массовой вырубки лесов в саваннах. Для полупустынь типичны клубненосные и луковичные растения, а также ковыль.Ресурсы фауныРазведение европейских пород животных на территории Африки практически невозможно. Это объясняется тем, что европейские виды не могут выдержать климатических условий этого континента. На всей территории Африки распространены такие животные как гиппопотамы, жирафы, слоны и антилопы.Эти животные не прихотливые к условиям окружающей среды, могут выдерживать высокие температуры и недостаток водных ресурсов, не страдают от ядовитых укусов насекомых, в частности мухи Цеце, которая обитает в экваториальной и субэкваториальной Африке.