Расставьте запятые прошу Самолет пробежав метров десять замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра
Русский язык
Расставьте запятые прошу Самолет пробежав метров десять замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра
Ответ(ы):
Гость:
Самолет пробежав метров десять, замер на месте, весь дрожа, и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Охарактеризуйте химический элемент с атомным номером 6 (изотоп с массовым числом 7) по следующему плану: - 1.символ химического элемента; 2. -о...