Расставьте запятые прошу Самолет пробежав метров десять замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра

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Расставьте запятые прошу Самолет пробежав метров десять замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самолет пробежав метров десять, замер на месте, весь дрожа, и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра.
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