Расставьте запятые прошу Самолет пробежав метров десять замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра

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Расставьте запятые прошу Самолет пробежав метров десять замер на месте весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра

Автор: Гость