Расстояние между двумя причалами 90 км.Собственная скорость катера 14 км/ч,скорость течения реки 4 км/ч.За какое время катер преодолеет это расстояние , если будет плыть : по течению реки ;против течения реки?

Математика

Расстояние между двумя причалами 90 км.Собственная скорость катера 14 км/ч,скорость течения реки 4 км/ч.За какое время катер преодолеет это расстояние , если будет плыть : по течению реки ;против течения реки?

Автор: Гость