Расстояние между двумя причалами 90 км.Собственная скорость катера 14 км/ч,скорость течения реки 4 км/ч.За какое время катер преодолеет это расстояние , если будет плыть : по течению реки ;против течения реки?
Математика
Расстояние между двумя причалами 90 км.Собственная скорость катера 14 км/ч,скорость течения реки 4 км/ч.За какое время катер преодолеет это расстояние , если будет плыть : по течению реки ;против течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90/(14-4)=9 (ч) - против течения 2) 90/(14+4)=5 (ч) - по течению Ответ: 9 часов, 5 часов
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