Расстояние между городами 366 км часть пути электропоезд проехал за 3 часа со скоро??т 72 км в час оставшуюся часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью будет ехать электро поезд?

Математика

Расстояние между городами 366 км часть пути электропоезд проехал за 3 часа со скоро??т 72 км в час оставшуюся часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью будет ехать электро поезд?

Автор: Гость