Расстояние между городами 366 км часть пути электропоезд проехал за 3 часа со скоро??т 72 км в час оставшуюся часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью будет ехать электро поезд?

Математика
Расстояние между городами 366 км часть пути электропоезд проехал за 3 часа со скоро??т 72 км в час оставшуюся часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью будет ехать электро поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
366:2=183 183:3=61 за 2 часа
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