Расстояние между городами машина проехала за 3 часа. Машина в 1 час проехала без 6 к?? 0,4 всего пути. Во второй час она проехала без 10 км 0,6 от остатка всего пути и в третий час оставшиеся 70 км Каково расстояние между двумя...

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Попробую решить. Задача решается с конца. Вычислим сколько проехала машина за последние два часа. Примем путь за последние 2 часа за х. За третий час машина проехала 1-0.6 остатка пути плюс еще 10 км. Т.е. за третий час она проехала (1-0.6)х+10=70 км 0.4х=70-10 х=60/0.4 х=150 км - проехала машина за 2 последних часа Теперь вычислим, сколько всего проехала машина. Примем весь путь за у. Тогда за 2 последних часа (мы их нашли, 150 км) она проехала (1-0.4)у и плюс недостающие 6 км. Составим уравнение: (1-0.4)у+6=150 0.6у=144 у=144/0.6 у=240 км - это весь путь, который проехала машина Найдем путь, который машина проехала за первый час: 0.4*240-6=90 км Проверим: Из всего пути (240км) вычтем путь за первый час(90 км), чтобы получить путь за два последних часа (должны получить 150 км): 240-90=150км