Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города в зимовку выехали аэросани со скоростью 60км /ч. В это время на встречу им вышел лыжник со скоростью 15км/ч. Через сколько км от зимовки они встретятся?
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города в зимовку выехали аэросани со скоростью 60км /ч. В это время на встречу им вышел лыжник со скоростью 15км/ч. Через сколько км от зимовки они встретятся?
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