Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города в зимовку выехали аэросани со скоростью 60км /ч. В это время на встречу им вышел лыжник со скоростью 15км/ч. Через сколько км от зимовки они встретятся?

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города в зимовку выехали аэросани со скоростью 60км /ч. В это время на встречу им вышел лыжник со скоростью 15км/ч. Через сколько км от зимовки они встретятся?

Автор: Гость