Раставь запятие Захвилювалася вода мов жито від вітру покотилась валами до берег?? наблизилась і вдарила в пісок розбираючись на тисячі білих крапильок.

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Раставь запятие Захвилювалася вода мов жито від вітру покотилась валами до берег?? наблизилась і вдарила в пісок розбираючись на тисячі білих крапильок.

Автор: Гость