Раставь запятие Захвилювалася вода мов жито від вітру покотилась валами до берег?? наблизилась і вдарила в пісок розбираючись на тисячі білих крапильок.
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Раставь запятие Захвилювалася вода мов жито від вітру покотилась валами до берег?? наблизилась і вдарила в пісок розбираючись на тисячі білих крапильок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захвилювалась вода, мов жито від вітру, покотилась валами до берега, наблизилась і вдарила в пісок розбираючись на тисячі білих крапильок.
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