Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (16 градаций серого) размером 10x10точек. Найдите информационный объем этого файла. Прошу написать подробное решение с формулами
Информатика
Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (16 градаций серого) размером 10x10точек. Найдите информационный объем этого файла. Прошу написать подробное решение с формулами
Ответ(ы):
Гость:
Всего в картинке 16 цветов, находим глубину цвета: log 16 по основанию 2 = 4. соответственно глубина цвета = 4 бит 4 бита весит одна точка (пиксель) изображения находим кол-во точек в изображении: длина на ширину 10*10=100 точек находим объем: 100*4=400 бит 400 бит/8=50 байт
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