Разбейте глаголы на три группы: 1)образованные с помощью приставки 2)образованный ?? помощью суффикса 3)образованные помощью приставки и суффикса одновременно. Слова: начистить,светлеть,бинтовать,зашторить,наполнить,переходить,...

Русский язык

Разбейте глаголы на три группы: 1)образованные с помощью приставки 2)образованный ?? помощью суффикса 3)образованные помощью приставки и суффикса одновременно. Слова: начистить,светлеть,бинтовать,зашторить,наполнить,переходить,оттолкнуть,морозить, уточнить,упорядочить,хитрить,обыграть,распилить,худеть,разъяснить.

Автор: Гость