Разбейте глаголы на три группы: 1)образованные с помощью приставки 2)образованный ?? помощью суффикса 3)образованные помощью приставки и суффикса одновременно. Слова: начистить,светлеть,бинтовать,зашторить,наполнить,переходить,...
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Разбейте глаголы на три группы: 1)образованные с помощью приставки 2)образованный ?? помощью суффикса 3)образованные помощью приставки и суффикса одновременно. Слова: начистить,светлеть,бинтовать,зашторить,наполнить,переходить,оттолкнуть,морозить, уточнить,упорядочить,хитрить,обыграть,распилить,худеть,разъяснить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)начистить,наполнить,переходить,зашторить распилить 2)светлеть,худеть,мороз. 3)бинтовать оттолкнуть уточнить упорядочить хитрить обыграть разъяснить.
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