Как называется книга в которой был герой Бемби?Какой характер у Бемби?За что вам н??авиться эот герой?

Гость: Гость:

Однажды утром на лесной галявине родился оленёнок Бэмби. Все звери пришли посмотреть на принца.Когда он учился ходить он познакомился с друзьями с кроликом, с скунсихой ,и маленькой оленихой по имени Фейлин. Но ето было не долго он сталкнулся с выстрелами и тогда Бэмби узнал страшное слово - Человек. А вдругой раз он столкнулся зимой тогда когда не было не чего есть. Но его мама нашла траву под снегом и они двое обрадовались находке. Но вдруг вновь выстрел и Бэмби остался один без мами. Но весной он повстречал снова олениху Фейлие и он полюбил её бился за неё с другим оленём по имени Ронно и в итоге Бэмби победил и стал Принцем леса и отцом.