Решите двойное неравенства:x-8lt;2x-4lt;3x+1

Алгебра
Решите двойное неравенства:x-8lt;2x-4lt;3x+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-4>8-x     2x+x>4+8       3x>12  (:3)    х>4 2x-4<3x+1     2x-3x<4+1        -x<5  (* -1)     x>-5                   -------------= 5 /--/---/---/- 4\ \-/\-\-\-\/-\-\-\/-\-\-\\/-  x больше большего ,поэтому  х>4
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