Решите двойное неравенства:x-8lt;2x-4lt;3x+1
Алгебра
Решите двойное неравенства:x-8lt;2x-4lt;3x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-4>8-x 2x+x>4+8 3x>12 (:3) х>4 2x-4<3x+1 2x-3x<4+1 -x<5 (* -1) x>-5 -------------= 5 /--/---/---/- 4\ \-/\-\-\-\/-\-\-\/-\-\-\\/- x больше большего ,поэтому х>4
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