В результате полного сгорания одного объема паров вещества образовались два объема углекислого газа и три объема паров воды.На сжигание затрачено три объема кислорода.Установите формулу вещества.
Химия
В результате полного сгорания одного объема паров вещества образовались два объема углекислого газа и три объема паров воды.На сжигание затрачено три объема кислорода.Установите формулу вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHyOz+3O2=2CO2+3H2O C2H6O C2H5OH - этиловый спирт, этанол CH3-O-CH3 - или диэтиловый эфир, изомер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Определите в каком веке.Помогите пожалуйста плизз!!! 1.Первая счетная машина была изобретина математиком Блезом Паскалем в 1642 году.Она выполняла ...
Литература
Русский язык