В результате полного сгорания одного объема паров вещества образовались два объема углекислого газа и три объема паров воды.На сжигание затрачено три объема кислорода.Установите формулу вещества.

Химия

В результате полного сгорания одного объема паров вещества образовались два объема углекислого газа и три объема паров воды.На сжигание затрачено три объема кислорода.Установите формулу вещества.

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