из одной точки одновременно выехали 2 водителя мопеда скорость первого мапеда 660м/мин. а скорость второго 540м/мин на сколь км они отдоляются друг от друга через 1 час

Гость: Гость:

1. способ1) 540*60=32 400м=-путь 12) 660*60=39 600м-путь 23) 32 400+39 600=72 000м=72кмОтвет: через 1 час они удалятся друг от друга на 72км2.способ1) 660+540=1 200м-1 и 2 вместе2) 1 200*60=72 000м=72кмОтвет: через 1 час они удалятся друг от друга на 72км