Номер 152решите пожалуйста

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Номер 152решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты учишься,радуешься,торопишься,удивляешься,купаешься, одеваешься,умываешься,обнимаешься,кусаешься,сердишься.
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