Помогите пожалуйста. №629

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Помогите пожалуйста. №629
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развиваться с большей скоростью - Развиваться больше - я развивал больше скорости у велосипеда, круто педали Принять с восхищением - принять восхищенно- он принял восхищенно подарок от друзей Отказаться с возмущением - отказаться возмущенно - она отказалась возмущенно от цветов Воскликнуть с гневом - воскликнуть гневно - воскликнул гневно в ответ врагу Пройти с большим успехом - пройти больше - я прошёл больше километров, чем мой соперник Рассказать с увлечением - рассказать увлеченно - он увлеченно рассказывал историю о море и путешествии
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