Разбери слова по составу памятка 5 Пересадка,подготовка,осенний,сельский.

Гость: Гость:

1 пере это приставка,садк это корень, А это окончание. 2 под это приставка,готов это корень,к это суффикс,а это окончание. 3 осен это корень, Н это суффикс, ий это окончание. 4 сельс это корень,к это суффикс,ий это окончание.