Разбери слова по составу памятка 5 Пересадка,подготовка,осенний,сельский.

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Разбери слова по составу памятка 5 Пересадка,подготовка,осенний,сельский.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пере это приставка,садк это корень, А это окончание. 2 под это приставка,готов это корень,к это суффикс,а это окончание. 3 осен это корень, Н это суффикс, ий это окончание. 4 сельс это корень,к это суффикс,ий это окончание.
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