Разберите слова по составу ПУШИСТЫЙ,ГИГАНТСКИЙ Корень Суффикс (Слова с таким же суффиксом) Окончания
Русский язык
Разберите слова по составу ПУШИСТЫЙ,ГИГАНТСКИЙ Корень Суффикс (Слова с таким же суффиксом) Окончания
Ответ(ы):
Гость:
Пушистый- пуш-корень,ист-суффикс,ый-окончание,основа-пушист. Гигантский-гигант-корень,ск-суффикс,ий -окончание,основа-гигантск.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов ?? первый магазин привезли на 228 л молока больше чем во второй...
Химия
Запишите уравнения химических реакций по описаниям, укажите тип реакций: 1. Хлор в??аимодействует с натрием с образование хлорида натрия 2. При вза...
Литература