Запишите уравнения химических реакций по описаниям, укажите тип реакций: 1. Хлор в??аимодействует с натрием с образование хлорида натрия 2. При взаимодействии воды и калия образуется водород и гидроксид калия 3. Хлорид бария вс...
Химия
Запишите уравнения химических реакций по описаниям, укажите тип реакций: 1. Хлор в??аимодействует с натрием с образование хлорида натрия 2. При взаимодействии воды и калия образуется водород и гидроксид калия 3. Хлорид бария вступает в реакцию с нитратом серебра, при этом образуются хлорид серебра и нитрат бария
Ответ(ы):
Гость:
1. Реакция соединения. 2Na + Cl₂ = 2NaCl 2. Реакция замещения. 2K +2H₂O = 2KOH + H₂↑ 3. Реакция обмена. BaCl₂ + 2AgNO₃ = 2AgCl↓ + Ba(NO₃)₂
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