Запишите уравнения химических реакций по описаниям, укажите тип реакций: 1. Хлор в??аимодействует с натрием с образование хлорида натрия 2. При взаимодействии воды и калия образуется водород и гидроксид калия 3. Хлорид бария вс...

Химия

Запишите уравнения химических реакций по описаниям, укажите тип реакций: 1. Хлор в??аимодействует с натрием с образование хлорида натрия 2. При взаимодействии воды и калия образуется водород и гидроксид калия 3. Хлорид бария вступает в реакцию с нитратом серебра, при этом образуются хлорид серебра и нитрат бария

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