План описания реки Нил
Окружающий мир
План описания реки Нил
Ответ(ы):
Гость:
1 Течёт в северной части материка 2 Берёт начало на юге,впадает в средиземное море 3 Течёт на север 4 Течёт по низменностям 5 источники питания - осадки и подземные воды 6 Река полноводная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Договор о прекращении со стороны германии и ссср подписали: 1 А.Гитлер,И.сталин. 2 В.молотов,И.риббентроп. 3 И.сталин,И.риббентроп. 4 М.литвинов,И ...
Математика
Вместо звездочки запишите соответствующие показатели степени такие чтобы дроби ??ожно было записать в виде десятичной Запишите соответствующие деся...
Математика