Выполни сложение.1) 32,38+25,49;2)6,702+1,18. В столбик решать
Математика
Выполни сложение.1) 32,38+25,49;2)6,702+1,18. В столбик решать
Ответ(ы):
Гость:
1) 32,38+25,4957,87 2) 6,702+1,187,882
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Договор о прекращении со стороны германии и ссср подписали: 1 А.Гитлер,И.сталин. 2 В.молотов,И.риббентроп. 3 И.сталин,И.риббентроп. 4 М.литвинов,И ...
Математика
Вместо звездочки запишите соответствующие показатели степени такие чтобы дроби ??ожно было записать в виде десятичной Запишите соответствующие деся...
Математика
Литература
Ребят помогите мне нужно про бажова серебряное копытце отзыв и идея произведения и Достоевский Мальчик у христа на елке главные герои идея произ...
Окружающий мир