Вместо звездочки запишите соответствующие показатели степени такие чтобы дроби ??ожно было записать в виде десятичной Запишите соответствующие десятичные дроби 13/2*×5 4 степени, 7/2 2 степень х 5 * степень, 21/2 3 степен...

Математика

Вместо звездочки запишите соответствующие показатели степени такие чтобы дроби ??ожно было записать в виде десятичной Запишите соответствующие десятичные дроби 13/2*×5 4 степени, 7/2 2 степень х 5 * степень, 21/2 3 степень х 5 * степень 57/ 2 * степень х 5 * степень

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