В чем сущность процесса дыхания

Биология
В чем сущность процесса дыхания
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Ответ(ы):
Гость:
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Функции верхних и нижних дыхательных путей. Строение легких и процесс газообмена, происходящий в них. Особенности тканевого дыхания. Механизмы вдоха и выдоха. Нервно-гуморальная регуляция дыхания.
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