В чем сущность процесса дыхания
Биология
В чем сущность процесса дыхания
Ответ(ы):
Гость:
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Функции верхних и нижних дыхательных путей. Строение легких и процесс газообмена, происходящий в них. Особенности тканевого дыхания. Механизмы вдоха и выдоха. Нервно-гуморальная регуляция дыхания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Математика
Хозяйка вырастила 270 штук рассады перца, помидоров и капусты. Перцев было в 2 раза больше , чем капусты и в 3 раза меньше, чем помидоров. Сколько ...