(56257-55157):100*96+209*340= по действиям
Математика
(56257-55157):100*96+209*340= по действиям
Ответ(ы):
Гость:
1. 56257 - 55157 = 1100 2. 1100 : 100 = 11 3. 11*96 = 1056 4. 209*340 = 71060 5. 1056 + 71060 = 72116
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