Распредели по группам имена сущ.,обозночающие : 1)предмет 2)предмет как признак ,3)предмет как действие .Бегство,бег,краснота,белизна,шаг,ширь,высь,даль,смелость,голубизна,колокольчик,ворота,звон,звонок,въезд,подушка,сугроб,пла...

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Распредели по группам имена сущ.,обозночающие : 1)предмет 2)предмет как признак ,3)предмет как действие .Бегство,бег,краснота,белизна,шаг,ширь,высь,даль,смелость,голубизна,колокольчик,ворота,звон,звонок,въезд,подушка,сугроб,плач,плаванье,пловец

Автор: Гость