Распредели по группам имена сущ.,обозночающие : 1)предмет 2)предмет как признак ,3)предмет как действие .Бегство,бег,краснота,белизна,шаг,ширь,высь,даль,смелость,голубизна,колокольчик,ворота,звон,звонок,въезд,подушка,сугроб,пла...

Русский язык
Распредели по группам имена сущ.,обозночающие : 1)предмет 2)предмет как признак ,3)предмет как действие .Бегство,бег,краснота,белизна,шаг,ширь,высь,даль,смелость,голубизна,колокольчик,ворота,звон,звонок,въезд,подушка,сугроб,плач,плаванье,пловец
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Колокольчик, ворота, звонок, подушка, сугроб. 2) Бегство, бег, шаг, звон, въезд, плач, плаванье, пловец. 3) Краснота, белизна, ширь, высь, даль, смелость, голубизна.

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