Что такое грозная сечь("И вот на поле грозной сечи..." М.Ю.Лермонтов "Бородино")
Литература
Что такое грозная сечь("И вот на поле грозной сечи..." М.Ю.Лермонтов "Бородино")
Ответ(ы):
Гость:
Грозная сечь значит жестокий,кровопролитный бой
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